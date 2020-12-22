Когда беспечность граждан на руку злоумышленникам

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева с заявлением обратился 35-летний инженер одной из организаций города, который рассказал, что у него был похищен оставленный без присмотра мобильный телефон стоимостью 107 белорусских рублей 50 копеек.

Инцидент произошел в рабочее время, когда мужчина находился вблизи строящегося здания, а телефон положил на скамейку у дома.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что к случившемуся инциденту причастен 38-летний рабочий той же строительной организации, который трудился неподалеку от инженера. Заметив, что тот беспечно оставил свой мобильный на лавочке, а сам отошел на приличное расстояние, мужчина незаметно забрал чужое имущество.

Похожий случай произошел еще с одним 61-летним мужчиной, который лишился телефона стоимостью 248 белорусских рублей 90 копеек. Забыв средство связи на скамейке у дома, мужчина ушел. Этой оплошностью воспользовался проходящий мимо 40-летний мужчина, ранее уже неоднократно судимый за многочисленные кражи и грабежи. Житель Гомельской области без всяких колебаний забрал чужой гаджет и ушел.

В отношении каждого фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.

Правоохранители просят граждан быть бдительными и не оставлять свои вещи в общественных местах без присмотра, тем самым провоцируя совершение преступления.

Следите, чтобы ваше личное имущество всегда находилось в поле зрения, не кладите крупные денежные суммы и мобильные устройства в задние карманы брюк, не оставляйте свои вещи на прилавках и примерочных кабинах даже на незначительное время. Помните, что сохранность ваших вещей зависит от вас самих.

Рекомендуется выполнять несколько простых советов, которые помогут избежать неприятностей и сохранить свое имущество.

Так, не оставляйте ценные вещи без присмотра в общественных местах (кафе, бары, рестораны, магазины), не держите его на виду у незнакомцев, кладите во внутренние карманы одежды, из которых его труднее достать. Не оставляйте ценное имущество в раздевалках, которые не находятся под охраной.

Также в общежитиях старайтесь не оставлять свои личные вещи в местах общественного пользования без присмотра, тщательно следите за тем, чтобы помещение, в котором вы проживаете, было недоступно для посторонних лиц. Следите за тем, чтобы дверь была закрыта на замок, когда вам приходится отлучаться, пусть даже не на долгое время.

Всегда старайтесь следить за своим имуществом, и помните, что его сохранность зависит именно от Вас!

Официальный представитель

Ленинского РОВД г. Могилева

Елена Симонова