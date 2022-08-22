Кофе с лимоном. Польза

Кто-то когда-то придумал, что с лимоном можно пить лишь чай, причем черный, но настоящие кофеманы в курсе, что долька кислого лимона в крепком эспрессо усиливает эффект бодрящего напитка в разы.

Яркий, полезный и совсем не тривиальный кофе романо отличается ярким вкусом, славится бодрящим эффектом, а сочетание легкой кислинки и мягкой горечи покоряет с первого глотка.

Бодрящий и освежающий кофе с лимоном получил свое название неспроста: родиной его является Италия, а если точнее — сказочный Рим.

Там его готовят и неспешно попивают буквально на каждом углу, а для приготовления используют только натуральные зерна, свежевыжатый сок лимона и цедру.

Почему именно лимон?

Лимонный сок обладает уникальным свойством — он снижает негативное воздействие кофеина на организм, поэтому кофе романо дарит недюжинный заряд сил после тяжелого рабочего дня и помогает проснуться ранним утром, не оказывая негативного воздействия.

Употреблять лимонный кофе могут практически все, получая не только колоссальное удовольствие, но и пользу.

Но есть люди, в рацион которых бодрящий напиток должен входить обязательно!

КОМУ ПОЛЕЗЕН КОФЕ С ЛИМОНОМ

Лимонный кофе полезен людям с низким давлением, а также тем, кто страдает от хронической мигрени.

При этом кофе сужает сосуды не резко, а максимально деликатно, мягко воздействуя на организм.

Тем, кто много работает, мало спит и в целом страдает от нехватки жизненных сил, также будет полезно получить заряд бодрости из крепкого напитка с лимоном.

Чтобы эспрессо-романо подействовал как нужно, пить его лучше ранним утром, причем через 40–60 минут после завтрака, и после обеда.

Кофеин стимулирует ЦНС, усиливает циркуляцию крови, нормализует обменные процессы и выводит из организма токсины.

Совокупность этих факторов делает кофе прекрасным средством от простуды, а если добавить в напиток лимонный сок, оздоровительный эффект усилится в разы.

Романо полезен и тем, кто страдает от отсутствия аппетита.

Кофе заставляет желудок не лениться и вырабатывать больше пищеварительных соков, а употреблять крепкий напиток лучше после еды и обязательно с долькой лимона.

Так как кофе в компании с лимонным соком помогает улучшить обменные процессы и вывести из организма токсины, его умеренное употребление благоприятно сказывается на здоровье и внешнем виде кожи.

Умельцы дел кофейных добавляют в кофе романо сливки, алкоголь, имбирь, мёд и даже сметану, но лично я предпочитаю классический рецепт бодрящего напитка, правильное приготовление которого гарантирует незабываемое удовольствие.

ИНГРЕДИЕНТЫ

7 г молотого натурального кофе

30 мл чистой воды

5 мл свежевыжатого лимонного сока

цедра одного лимона, снятая тонкой спиралью

сахар по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Свари кофе с помощью кофемашины. Если такого агрегата на твоей кухне нет, воспользуйся туркой или гейзерной кофеваркой.

С лимона аккуратно сними цедру и выжми сок. Проследи, чтобы в него не попали косточки и мякоть.

Влей лимонный сок в готовый кофе, укрась цедрой или долькой лимона и добавь сахар по вкусу. Приятного кофепития!

По материалам stiralkovich.ru.