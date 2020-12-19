Кочанова: только конструктивный диалог позволит определить пути дальнейшего развития страны

Только конструктивный диалог позволит определить пути дальнейшего развития страны, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на закрытии четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

"2020 год был одним из самых сложных и напряженных. Пандемия коронавирусной инфекции поставила всех перед новым вызовом. Мы стали жить и работать в новой реальности, но не допустили остановки экономики, продолжили развивать социальную сферу, все силы бросили на поддержку здравоохранения. И время подтвердило нашу правоту, - сказала Наталья Кочанова. - На фоне этой непростой ситуации прошла избирательная кампания. Она вызвала повышенный интерес и в нашей стране, и за рубежом. Белорусский народ в очередной раз сделал свой выбор. Однако вместо уважения к этой позиции мы испытали беспрецедентное внешнее давление, подверглись попыткам внести раскол в общество, изменить вектор развития Беларуси".

Спикер отметила, что белорусам пришлось мобилизовать все силы для противостояния провокациям и информационным атакам, сплотившись перед внешними и внутренними угрозами. Мы будем и впредь отстаивать мир, порядок и стабильность. Без этого невозможны дальнейший прогресс, создание комфортных условий для жизни людей, уверенность в завтрашнем дне, - подчеркнула она. - Да, сегодня необходим диалог. Но диалог конструктивный, направленный как на решение имеющихся проблем, так и определение путей дальнейшего развития страны".

Для этого есть немало механизмов - личные приемы граждан, прямые телефонные линии, диалоговые площадки, общественные приемные, встречи с трудовыми коллективами и молодежью. "Благодаря таким формам работы в Совет Республики поступает огромное количество предложений по совершенствованию законодательства, государственного строительства, усилению роли местного управления и самоуправления, реализации молодежной политики и ряду других вопросов. Все они тщательно прорабатываются, анализируются и, несомненно, будут учитываться при подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, - добавила Наталья Кочанова. - Именно на площадке этого всенародного форума нам предстоит обсудить актуальные социально-экономические и общественно-политические вопросы".

Спикер верхней палаты парламента уверена, что членам Совета Республики следует более активно включиться в подготовку Всебелорусского народного собрания, обобщать предложения с мест, встречаться с людьми, выходить на открытый и предельно честный диалог. "Необходимый опыт, знания и навыки у нас имеются", - заключила она.