Кочанова проведет 14 января прямую телефонную линию
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 14 января проведет в Совете Республики прямую телефонную линию.
Звонки будут приниматься с 15.00 до 18.00 по телефону в городе Минске 8 (017) 328-53-24.
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