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Общество

Кочанова проведет 14 января прямую телефонную линию

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Кочанова проведет 14 января прямую телефонную линию

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 14 января проведет в Совете Республики прямую телефонную линию.

Звонки будут приниматься с 15.00 до 18.00 по телефону в городе Минске 8 (017) 328-53-24.

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