Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова проведет 11 ноября в Совете Республики прямую телефонную линию.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефону в Минске 8 (017) 328-53-24.

10 ноября председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц с 14.00 до 17.00.

Прием граждан состоится по ул.Кирова, 49 в Минске. Он будет проводиться по предварительной записи путем направления письменного обращения в Совет Республики по адресу: 220016, г. Минск, ул.Красноармейская, 9 или электронного обращения. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (017) 327 46 74.