Ко Дню памяти воинов-интернационалистов

Сергей Тимко, старший пожарный ПАСЧ №2 ПАСО №7 на объектах ОАО «Белшина» Бобруйского ГРОЧС, старшина внутренней службы.

По достижению призывного возраста я и мои друзья были призваны в армию, в то время многие ребята из СССР, находясь на службе в Вооруженных Силах, добровольно соглашались принять участие в оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан. Решение с ребятами мы приняли сразу, не рассматривая иных вариантов. Мы отлично знали, что там идут боевые действия, на которых погибают такие же молодые парни, как и мы, многие возвращаются домой, имея тяжелые ранения и увечья. Но мы до конца не осознавали, что такое война…

Так мы оказались в Афганистане. Особо запомнился первый день пребывания: нас молодых солдат на вертолётах переправили из Термеза. Доставили в расположение части, усадили около палаток и сказали ожидать распоряжений. Через некоторое время ожидания мы увидели двигающиеся на встречу три БТРа, борта которого были красного цвета, на них лежали раненые солдаты, истекающие кровью. В тот момент у меня в голове пронеслось «Куда же я попал? Что я тут делаю...». Далее меня распределили в городок Айбак, где мы охраняли старшего военного советника. Служить приходилось на должности старшего стрелка станкового пулемета АГС-17 (гранатометчиком). Наш взвод состоял из 18 человек на двух БТРах. Основной задачей взвода было сопровождение колонн, разведка и охрана перевалов.

Однажды, в ноябре 1983 года, сопровождая колонну на Кундус, мы попали под обстрел, неприятель подбил первую машину, колонна стала под обстрелом, мы выскочили из БТРа через бортовой люк, установили АГС (гранатометы) и стали обороняться. Отбив атаку, начали стягивать с дороги подбитый автомобиль, который препятствовал движению колонны, при помощи тягоча. Тягач попал в арык и забуксовал. Времени было мало, противник мог снова начать обстрел, надо было высвобождать тягач. Я подсунул бревно под гусеницы тягоча и тут водитель резко нажал на газ, руку стало затягивать гусеницей, однако я успел высвободить ее из рукава бушлата, который затянуло под гусеницы тягоча. Таким образом, я остался жив, хоть и лишился одежды.

Проводить боевые действия в горах было очень сложно из-за погодных условий температура – воздуха к 9 утра порой достигала плюс 50 градусов по Цельсию. В начале, стреляя по цели, промахивались, видно сказывалось разряжение воздуха, высокая температура, непривычный рельеф местности. Со временем «пристрелялись», приловчились, набрались опыта.

Провел в Афганистане весь срок службы – даже чуть более двух лет (призвался в июне, а уволился в августе). Жить приходилось постоянно в боевых условиях, не снимая экипировки (каски, бронежелета). Передвигались только на БТРе. Местное население днем вело себя дружелюбно: улыбались, разговаривали, а ночью, вооружившись, воевали против нас. Вооруженный противник часто устраивал засады, нападал на наши колонны, минировал дороги и тропы. На минах подрывались наша боевая техника и солдаты. Для того чтобы не подорваться на минах, мы привязывали к БТРу варана, который обходил мины, как бы чувствуя их. Видимо поэтому наша боевая машина осталась невредимой.

Последние месяцы ожидания были самыми тяжелыми. Ведь пока не придет смена – нас не могли уволить. Обычно приезжал офицер, называл фамилии, на кого пришла замена, и те ребята уезжали на Родину.

Первые дни дома на Родине были особенно тяжелы, ведь ощущения того, что вокруг стреляют и убивают, меня не покидали. Трудно было поверить, что я нахожусь в другом мире, где нет войны и горя.

В пожарную службу попал случайным образом. После армии работал на БШК художником – оформлял автомобили к праздникам (1 мая, 9 мая…). Однажды, производя окрасочные работы в административном здании, разлил краску, которую потом оттирал растворителем. За этой работой меня и «застали» инспекторы государственного пожарного надзора… После продолжительного разговора они посоветовали мне устроится на работу в военизированную пожарную службу (в то время было много вакансий). Так я стал пожарным в пожарной аварийно-спасательной части №18 пожарного аварийно-спасательного отряда №5 (ныне пожарный аварийно-спасательный отряд №7 на объектах ОАО «Белшина»), где прослужил 20 лет и вышел на пенсию в должности старшего пожарного.

За время службы не раз приходилось тушить пожары, спасая людей и их имущество. В жизни сложилось так, что мне постоянно приходилось сражаться, но с разными врагами: враг – человек и враг – огонь. Но лучше спасать жизни, чем их губить.