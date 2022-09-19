Ко Дню народного единства в средней школе №20 прошли соревнования с участием военнослужащих

16 сентября на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №20 г. Бобруйска» состоялся спортивный праздник «Защитник Отечества», посвященный Дню народного единства. В них приняли участие учащиеся школы и военнослужащие радиотехнического центра войсковой части №48694, которая расположена на территории 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка.

Торжественное открытие спортивных соревнований началось со звучания Государственного гимна и поднятия Государственного флага Республики Беларусь.

После ребята разделились на 2 команды: у защитников Родины было 7 человек, а в состав «тимы»* школы вошли 7 учащихся и физрук.

– Мне нравится вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Я считаю, что человек должен быть, тем более мужчина, физически развит. В армию пошел, чтобы служить Родине. Мне это нравится. У себя в войсковой части постоянно - каждые выходные проводятся спортивно-массовые мероприятия. Подтягивания, отжимания и прочее сдаем каждое воскресенье, – рассказал рядовой Александр Бохан, оператор ПРВ (радиовысотомера).

– Спортивные соревнования у нас проходят достаточно часто. Постоянно принимаем участие в городских соревнованиях. У нас такая активная жизненная позиция. Конкретно с военнослужащими впервые соревнуемся. Разница чувствуется. Они посильнее обычных наших соперников. *Улыбается* Сам хожу в спортивный зал, подтягиваюсь на турниках. Спорт и ЗОЖ я выбираю потому, что сейчас это крайне важно в нашем молодом возрасте, и я чувствую себя более уверенно, – поделился капитан школьной команды Владимир Грайцевич, учащийся мультипрофильного (математика-английский) 11 «А» класса.

Всего юные парни и настоящие мужчины преодолели 6 испытаний: подтягивания на перекладине, челночный бег, поднимали 24-килограммовую гирю за 1 минуту максимальное количество раз, бегали стометровку, перетягивали канат, а финальным испытанием стала полоса препятствий, после которой по итогам соревнований и определилась команда-победитель.

Ей стала команда школы, состоящая из учащихся 9, 10, 11-х классов и преподавателя физической культуры и здоровья. Все участники соревнований получили дипломы и сладкие подарки.

*Тима (от англ. «team») – команда.

Виктор ЧАБАН, фото автора.