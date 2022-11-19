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Клятва на верность Родине: в 147-м зенитном ракетном полку прошло принятие Военной присяги

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Клятва на верность Родине: в 147-м зенитном ракетном полку прошло принятие Военной присяги

Фото Виктора ЧАБАНА.

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