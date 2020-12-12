Клятва на верность. Новобранцы 147-го и 740-го зенитных ракетных полков приняли Военную присягу

Начальник Бобруйского гарнизона полковник Александр Галактионов выразил уверенность, что молодые люди будут достойны славы своих дедов и прадедов, дисциплинированными, сильными и смелыми солдатами, в полном объеме изучат вверенное оружие и технику, с честью пронесут благородное звание воина.

На митинге с добрыми пожеланиями выступили почетный солдат воинской части полковник в отставке Дубинский Анатолий Петрович и мать новобранца Ирина Голуб, настоятель Свято-Георгиевского храма г. Бобруйска отец Геннадий благословил на ратный подвиг служения Отечеству, а рядовой Евгений Любенков от имени нового поколения защитников воздушных рубежей дал обещание честно и добросовестно исполнять конституционный долг перед Родиной.