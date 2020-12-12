Клятва на верность. Новобранцы 147-го и 740-го зенитных ракетных полков приняли Военную присягу
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Во вторую субботу декабря в Вооруженных Силах Республики Беларусь проходит ритуал принятия Военной присяги новым пополнением осеннего призыва.
Традиционно торжество проходит и на территории Бобруйской крепости, в которой дислоцируется 147 зенитный ракетный полк.
С боевым оружием в руках клятву беспрекословно исполнять свой воинский долг, беззаветно служить своему народу, мужественно, умело, не щадя своих сил если потребуется защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Беларусь сегодня произнесли 80 новобранцев 147-го и 740-го зенитных ракетных полков.
Начальник Бобруйского гарнизона полковник Александр Галактионов выразил уверенность, что молодые люди будут достойны славы своих дедов и прадедов, дисциплинированными, сильными и смелыми солдатами, в полном объеме изучат вверенное оружие и технику, с честью пронесут благородное звание воина.
На митинге с добрыми пожеланиями выступили почетный солдат воинской части полковник в отставке Дубинский Анатолий Петрович и мать новобранца Ирина Голуб, настоятель Свято-Георгиевского храма г. Бобруйска отец Геннадий благословил на ратный подвиг служения Отечеству, а рядовой Евгений Любенков от имени нового поколения защитников воздушных рубежей дал обещание честно и добросовестно исполнять конституционный долг перед Родиной.
После проведения торжественных мероприятий родители молодых военнослужащих встретились с командованием воинской части, где им были разъяснены особенности прохождения службы в войсках противовоздушной обороны, в том числе порядок обеспечения положенным довольствием.
Ритуал обязательно проводится перед Государственным флагом Республики Беларусь и Боевым Знаменем воинской части, и призван формировать гордость за принадлежность к Вооруженным Силам, развивать у военнослужащих качества, необходимые для исполнения воинского долга, – сознание святости и нерушимости клятвы, отвагу, выдержку, находчивость, бдительность, чувство взаимовыручки и войскового товарищества, добросовестное отношение к службе, а также уважение к традициям Вооруженных Сил и воинским ритуалам.