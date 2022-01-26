В Могилевской области из продажи изъяли клубничное повидло с опасным красителем

В Могилевской области изъяли из продажи повидло с некачественными красителями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

В одной из крупных торговых сетей в продаже было обнаружено клубничное повидло "Прошу к столу" российского производства. По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

"В составе указанного продукта был обнаружен синтетический краситель понсо 4R (Е124) в количестве 7,5 мг/кг. В маркировке продукта отсутствовала предупреждающая надпись, что этот краситель может негативно воздействовать на активность и внимание детей, - рассказали специалисты. - Кроме этого, название продукта вводит покупателей в заблуждение: состав повидла состоит из клубничного и яблочного пюре. Также на упаковке отсутствовала дата изготовления".

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой пищевой продукции на территории страны.