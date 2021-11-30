Клирик Бобруйской епархии принял участие в мероприятии, посвященном использованию интеллектуальных игр в воскресной школе

26 ноября в рамках VII Белорусских Рождественских Чтений под руководством председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви иерея Стефана Воропая прошла секция «Использование интеллектуальных игр в воскресной школе». Передает Бобруйская епархия.

Протоиерей Александр Ледохович, председатель Братства в честь Виленских мучеников в городе Минске совместно с иереем Артемием Васиным, клириком Иверского храма г.Бобруйска, анонсировали возрождение интеллектуального турнира «Щит Веры», который пользовался большой популярностью на всей территории Белорусского Экзархата. Данный проект направлен на объединение студенческой молодежи, братств и учащихся духовных школ на почве общего интереса к интеллектуальным играм и углубленного изучения православного вероучения.