Клиники Беларуси, перепрофилированные под COVID-19, возвращаются к оказанию плановой помощи — Минздрав

Клиники Беларуси, перепрофилированные под COVID-19, возвращаются к оказанию плановой помощи, передает Mogilevnews. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Алексей Щербинский. «Ещё в начале пандемии были сформированы планы обратного перепрофилирования из красной зоны в чистый режим. На сегодня эти планы начали реализовываться.

Данные изменения происходят с учётом текущей эпидемиологической ситуации. Мы анализируем количество новых случаев ежедневно, еженедельную статистику и на основании этого принимается решение», - сказал он.

Специалист отметил, что сейчас отмечается снижение прироста заболеваемости. «И, что самое главное, уменьшение числа пациентов, которым нужна госпитализация»,- отметил Алексей Щербинский.

По словам специалиста, самая большая нагрузка на систему здравоохранения оказывается за счет средне-тяжелых и тяжелых пациентов. Что касается вывода из красного режима, то, по словам начальника главного управления, «сегодня в первую очередь «чистятся» больницы, которые оказывают высокотехнологичную специализированную помощь. На это акцентировал внимание и Глава государства. Уже сегодня выведены из красного режима онкологические диспансеры в Могилеве и Бресте, в ближайшем будущем - Минский».

Что касается дальнейших планов по перепрофилированию в обычный режим, то Алексей Щербинский рассказал, что «что касается в целом снижения заболеваемости по стране - преждевременно давать жёсткую оценку. Но, тем не менее, эпидемический вектор начинает смещаться. В целом по Беларуси наблюдается за последние 7-9 дней уменьшение количества госпитализированных пациентов от 2 до 10%».

Алексей Щербинский напомнил, что в Беларуси по-прежнему продолжают оказывать плановую помощь все РНПЦ. В рамках областей - либо областные больницы целиком, либо ряд отделений также работают по профилю