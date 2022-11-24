Киви. Его польза для здоровья

Киви – это плоды Актинидии китайской, красивой древовидной лианы, растущей в Юго-Восточной Азии. Сочные ягоды изумрудного цвета покрыты тонкой кожурой с мелкими ворсинками. Они радуют приятным сладковатым вкусом и нежным ароматом. Киви – частый гость российских супермаркетов и рыночных прилавков. Среди экзотических фруктов он занимает особое место. Пользу киви трудно переоценить. Причина – богатейший химический состав и целебная сила.

Наибольшей популярностью продукт пользуется в конце зимы, ранней весной. Он хорошо сохраняет свои свойства, долго не портится, приятен на вкус.

Родиной актинидии считается Китай. Растение известно целителям тысячи лет. Его применяли как сильное оздоровительное средство. Сначала актинидию называли китайским крыжовником. Современное название она получила за

сходство с маленькой птичкой. Киви – это ягода или фрукт? Мнения гурманов расходятся. Не все могут ответить на этот вопрос однозначно, но здесь нет никакой загадки. Плод киви с точки зрения ботаники – это ягода.

Киви: состав витаминов и микроэлементов, пищевая ценность

В таблице указано содержание пищевых веществ.

Наименование Содержание на 100 г, г % суточной нормы

Белки 0,8 1,1

Жиры 0,4 0,7

Углеводы 8,1 3,7

Пищевые волокна 3,8 19

Один средний экземпляр содержит две суточных нормы аскорбиновой кислоты. Он оставляет далеко позади такие источники, как апельсины, помело или черную смородину.

Плоды богаты

филлохиноном, необходимым для синтеза белков, улучшения свертываемости крови.

В меньшей концентрации присутствует бета-каротин, витамин A, ниацин, витамины группы B.

Химический состав этим не ограничен. Киви содержит большой набор микро- и макроэлементов. Среди них особую роль играют калий и магний, которые необходимы для нормальной работы сердца.

Но рекордсменом все-таки является кремний. Всего 100 грамм продукта покрывают половину суточной потребности в этом минерале.

В спелых плодах присутствует кобальт. Он необходим для выработки гормонов щитовидной железы, обновления клеток. А еще он стимулирует синтез гемоглобина, снижает холестерин.

Еще один элемент – молибден. Его роль заключается в утилизации вредных соединений, синтезе ферментов и активизации антиоксидантов.

Фрукт богат медью, которая требуется для усвоения белковой пищи. Элемент обладает противовоспалительным действием, поддерживает структуру костей, принимает участие в выработке эндорфинов. Эти гормоны улучшают настроение, снимают боль.

В ягодах присутствуют флавоноиды. Соединения обладают антиоксидантной активностью. Они создают барьер для вирусов, бактерий.

Семена содержат

омега-3 жирные кислоты, токоферол. Мякоть богата клетчаткой, аминокислотами. В ней есть глюкоза, фруктоза, фосфор, железо, пектины, фруктовые кислоты.

Фермент актинидин стимулирует расщепление белков, улучшает переваривание пищи. У некоторых он вызывает аллергию.

Спелая мякоть обладает тонким вкусом и целебной силой. Это эффективная профилактика заболеваний, улучшение самочувствия. Полезные свойства киви для организма человека – в сильном защитном, оздоровительном действии.

Для сердца и сосудов

Кто регулярно балует себя витаминным десертом, может рассчитывать на положительные изменения:

Улучшается состояние сердечной мышцы.

Стенки сосудов укрепляются.

Повышается иммунная защита.

Артериальное давление постепенно приходит в норму.

Уровень холестерина снижается.

Плоды принесут пользу при сердечной недостаточности, задержке жидкости, атеросклерозе и артериальной гипертензии.

Для иммунитета

Наличие антиоксидантов делает продукт активным помощником в борьбе с инфекциями. Биофлавониды нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение, сдерживают рост опухолей.

При хорошей переносимости вред минимален. Главное, не увлекаться и соблюдать суточную норму. Для здорового взрослого она составляет 1-2 штуки в день.

Для пищеварения

Благодаря насыщенности активными компонентами продукт благотворно влияет на систему пищеварения:

Убирает тяжесть в желудке.

Фермент актинидин активизирует процессы переваривания пищи, предотвращает изжогу и отрыжку.

Способствует лучшему усвоению питательных элементов.

Защищает от проблем с желудочно-кишечным трактом.

Для нервной системы

Регулярное употребление увеличивает способность противостоять стрессам, нормализует работу центральной нервной системы, поддерживает активность.

Для органов дыхания

Продукт является надежным профилактическим средством от вирусных заболеваний. Это особенно актуально зимой. При включении в рацион быстрее исчезает кашель, проходит заложенность носа, наступает выздоровление.

Противопоказания

Безобидные с виду ягоды иногда вызывают аллергию: отек губ, гортани, языка, дерматоз или зуд. Не исключение – диспепсия, рвота, признаки отека Квинке. Людям, склонным к нежелательным реакциям, следует быть очень осторожными.

Симптомы появляются уже через несколько минут после употребления.

По этой причине не рекомендуется вводить продукт в детский рацион ранее 5-6 лет. Киви годовалому ребенку давать ни в коем случае нельзя. От приема лучше отказаться при обострении гастрита, язве желудка, диарее.

Польза киви для организма женщины

Вкусная экзотика дарит молодость и долголетие. В ней море аскорбинки, которая оберегает клетки от разрушения. В результате сохраняются крепкие ногти, здоровая кожа, красивые волосы.

Фитостеролы стабилизируют гормональный фон, снижают вес, защищают от атеросклероза. Они помогают пережить приливы при климаксе, замедляют старение.

Кремний обеспечивает регенерацию поврежденных тканей, синтез эластина и коллагена. Эти белки отвечают за мягкость эпидермиса, препятствует образованию морщин.

Для похудения

Польза киви заключается в улучшении метаболизма. Это приводит к улучшению фигуры. Обилие пектинов помогает быстро избавиться от лишних килограммов, обрести стройность.

Польза для красоты

Аскорбинка замедляет процессы старения, помогает справиться с пигментными пятнами, разглаживает морщины. Она участвует в образовании коллагена, избавляет от негативного влияния ультрафиолетовых лучей.

Маски из зеленой мякоти – проверенный способ борьбы с акне. Они снимают воспаления, смягчают, заживляют мелкие ранки. Домашние средства хорошо тонизируют, питают, увлажняют кожу.

Пюре из мякоти используют в качестве пилинга. Зеленая кашица снижает риск образования постакне, регулирует работу сальных желез, улучшает общее состояние эпидермиса.

Киви используют для омоложения и оздоровления лица. Польза состоит в прямом воздействии на кожу биологически активных веществ, продлевающих молодость.

Маска из киви для лица от морщин, простой рецепт:

Спелый киви вымыть, очистить.

Отрезать половинку или третью часть, тщательно размять вилкой.

Добавить 3 грамма меда.

Перемешать.

Нанести густым слоем на лицо, обходя область вокруг глаз.

Выдержать 10-15 минут.

Смыть теплой водой.

Процедура разглаживает неровности, освежает и осветляет пигментные пятна. Аскорбинка – мощный антиоксидант. Она повышает упругость, подтягивает овал лица. Противопоказания – индивидуальная непереносимость, аллергия.

Для будущих мам

Польза киви для беременных состоит в обилии клетчатки, которая избавляет от запоров. Калий уменьшает отеки, а аскорбиновая кислота повышает иммунитет. Фрукт полезен будущей маме и ребенку. Железо предупредит анемию, а магний успокоит и расслабит.

При беременности требуется особая осторожность, чтобы не нанести вред, не спровоцировать аллергические реакции.

Изумрудный красавец популярен во многих странах. Его употребляют как самостоятельное блюдо или добавляют в десерты, к мясу или рыбе. В последнее время набирает популярность сок киви – польза его проявляется даже в составе многокомпонентных фрешей и смузи.

По материалам stiralkovich.ru.