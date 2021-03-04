Китайский зонд прислал на Землю самые четкие снимки Марса

Исследовательский аппарат из Китая прислал на Землю очень четкие фотографии поверхности Марса. Кадры публикует CGTN.

Зонд "Тяньвэнь-1" первым в мире сделал снимки Красной планеты в высоком разрешение. Это впечатляет, ведь можно разглядеть самые мельчайшие детали. Фотографии сразу же набрали популярность в сети и привлекли внимание мирового научного сообщества.