0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Наука

Китайский зонд прислал на Землю самые четкие снимки Марса

belta 59 0

Китайский зонд прислал на Землю самые четкие снимки Марса

Исследовательский аппарат из Китая прислал на Землю очень четкие фотографии поверхности Марса. Кадры публикует CGTN.

Зонд "Тяньвэнь-1" первым в мире сделал снимки Красной планеты в высоком разрешение. Это впечатляет, ведь можно разглядеть самые мельчайшие детали. Фотографии сразу же набрали популярность в сети и привлекли внимание мирового научного сообщества.

Напомним, Китай запустил исследовательский аппарат к Марсу в июле 2020 года. Ранее он прислал несколько простых фото, а также видеокадры с орбиты Красной планеты.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿