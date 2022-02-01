Китайский космический зонд прислал новогоднее поздравление с Марса

Китайский орбитальный модуль "Тяньвэнь-1" прислал на Землю поздравление с наступающим Новым годом по лунному календарю, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

На опубликованных Китайским национальным космическим управлением кадрах можно увидеть фрагменты орбитального модуля на фоне поверхности планеты.

Наступление года Тигра по традиционному восточному календарю отмечают 1 февраля. Праздненства официально продлятся неделю.