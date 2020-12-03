Китайские ученые выяснили, где заражаются COVID-19 чаще всего

В условиях ограничительных мер вероятность заразиться коронавирусом в семье выше, чем в общественном транспорте. К такому выводу пришли китайские ученые, пишет журнал Science.

Чтобы выяснить это, были изучены перемещения и контакты почти 1200 человек. После этого данные распределили по категориям в зависимости от места, где случилось инфицирование.

Наиболее безопасным местом, как выяснили эпидемиологи, стали медицинские учреждении (при условии, что все защитные меры соблюдены). Относительно спокойно также можно себя чувствовать в общественном транспорте и заведениях общественного питания. С родственниками же лучше быть осторожными, предупреждают специалисты. Каждый дополнительный день дома с инфицированным увеличивает риск передачи вируса на 10%.