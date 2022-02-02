Китайские ученые создали нейтрализующие омикрон антитела

Группа исследователей из Университета Фудань в Шанхае заявила о разработке антител, которые могут нейтрализовать штамм омикрон, сообщает газета South China Morning Post.

По словам ученых, новые антитела были синтезированы из компонентов двух других антител, выработанных иммунной системой человека. Исследования показали, что созданные антитела могут нейтрализовать не только штамм омикрон, но и варианты коронавируса, которые могут появиться в будущем.

Отмечается, что открытие нового антитела стало неожиданностью для самих ученых, поскольку изначально они исследовали другое заболевание.

По словам ведущего научного сотрудника Университета Фудань профессора Хуан Цзинхэ, открытие нового антитела позволит человечеству сделать шаг вперед в борьбе с пандемией.