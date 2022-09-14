Китайские ученые разрабатывают сверхзвуковую ракету-амфибию

Китайские ученые занимаются разработкой сверхзвуковой противокорабельной ракеты, способной погружаться под воду. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

Ракета длиной в пять метров сможет летать на высоте около 10 км со скоростью, в 2,5 раза превышающей скорость звука. Под водой она будет преодолевать расстояние в 20 км, отмечают участвующие в проекте ученые. Как только ракета окажется на расстоянии 10 км от цели, она перейдет в режим торпеды, развивая под водой скорость до 100 м/с. Вокруг будет образовываться гигантский воздушный пузырь, который значительно снижает сопротивление.

По данным ученых, кроме прочего ракета будет способна менять курс или резко погружаться на глубину до 100 м и при необходимости уклоняться от подводных систем защиты без потери скорости.

Газета South China Morning Post называет главную трудность, с которой столкнулись ученые - это создание силовой установки, которая сможет давать необходимую тягу и в воздухе, и под водой. Вопрос вполне может решить использование бора, он активно реагирует в обеих средах, выделяя огромное количество тепла, отмечают ученые.