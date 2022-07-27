Китайские компании заинтересованы в поставках торфа из Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Представители китайских деловых кругов - Хунаньской логистической компании "Дэ Юй" и компании "Некст" - во время визита в ОАО "Туршовка" обсудили перспективы взаимодействия в торфяной отрасли. В частности, были изучены возможности организации поставок на китайский рынок белорусского верхового кипованного торфа.

В пресс-службе Минэнерго отметили, что стороны выразили взаимную заинтересованность в реализации совместных взаимовыгодных проектов, а выстраивание логистики экспорта и условия партнерства будут отработаны уже в ближайшее время.

Беларусь занимает четвертое место в мире по объемам добычи торфа и первое - по объемам производства торфяных брикетов. Данная отрасль не только удовлетворяет потребности внутреннего рынка в торфе, но и обладает значительным экспортным потенциалом.

ОАО "Туршовка" - одно из ведущих в стране торфопроизводств. Предприятие специализируется на выпуске торфяной продукции как топливной, так и нетопливной группы (кипованный и кусковой торф, питательные грунты и другие).