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COVID-19

Китайская вакцина от коронавируса показала эффективность до 97%

Reuters 43 0

Китайская вакцина от коронавируса показала эффективность до 97%

Промежуточные данные по испытаниям китайской вакцины от коронавируса Sinovac показали ее эффективность до 97%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную фармацевтическую компанию Индонезии Bio Farma, участвующую в испытаниях.

"Наша группа, которая проводила клинические испытания в течение одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают эффективность вакцины до 97%", - сообщил представитель Bio Farma Иван Сетиаван.

Ожидается, что Агентство по пищевым продуктам и лекарствам Индонезии выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях в конце января 2021 года. Позже можно будет начать массовую вакцинацию населения.

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