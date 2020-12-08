Китайская вакцина от коронавируса показала эффективность до 97%

Промежуточные данные по испытаниям китайской вакцины от коронавируса Sinovac показали ее эффективность до 97%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную фармацевтическую компанию Индонезии Bio Farma, участвующую в испытаниях.

"Наша группа, которая проводила клинические испытания в течение одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают эффективность вакцины до 97%", - сообщил представитель Bio Farma Иван Сетиаван.

Ожидается, что Агентство по пищевым продуктам и лекарствам Индонезии выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях в конце января 2021 года. Позже можно будет начать массовую вакцинацию населения.