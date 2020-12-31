Китай одобрил первую вакцину собственного производства против COVID-19

В Китае одобрили вакцину собственного производства против коронавируса, разработанную фармацевтическим компанией Sinopharm, сообщает CNN.

Промежуточный анализ клинических испытаний показал, что вакцина эффективна на 79,34%.

Заместитель министра Национальной комиссии здравоохранения Китая Цзэн Исинь заявил, что среди привитых менее чем у 0,1% развилась легкая лихорадка, примерно у двух человек на миллион появились относительно серьезные побочные реакции, такие как аллергия.

Страна стремится привить 50 млн человек вакциной собственного производства до китайского Нового года, который будет праздноваться 12 февраля 2021 года.

Китай также пообещал предоставить вакцину ряду развивающихся стран. Вакцина Sinopharm не требует отрицательной температуры для хранения, что значительно упрощает транспортировку и распространение в странах, где отсутствуют холодильные камеры.