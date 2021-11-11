Кирпичная история. Необычное хобби Вячеслава Карпука

У бобруйчанина Вячеслава Карпука уже несколько лет необычное хобби – коллекционирование кирпичей. Старинных, конечно. Современные кирпичи похожи как близнецы, а те, что производили более 100 лет назад, уникальны: ручной работы, с различными клеймами. Для Вячеслава Станиславовича каждый из них – не прос­то кусок обожженной глины, а вещь, которая может немало поведать об истории становления родного города. В коллекции бобруйчанина 15 экземпляров, из которых 12 оригинальных.

– Попался один старинный кирпич, потом второй. Начал узнавать их происхождение. Так появился интерес, постепенно переходивший в увлечение, – рассказывает Вячеслав Станиславович. – В основном мои находки случались в районе Ленгородка, где много домов, построенных из красного кирпича. Некоторые были во дворах в клумбах закопаны. Особенно в старых местах находишь, недалеко от Бобруйской крепости. Когда следственный комитет в том месте строили, я тоже нашел кирпичи с буквами Fire, H.LOND. Английские, огнеупорные, для строительства печей. Вот, смотрите, у меня два розенберговских кирпича (они были на слуху у нас в Бобруйске) с отличающимися клеймами, значит, произведены в разные годы. Самый старинный кирпич с клеймом «Б 1842г» принесли мне, когда разбирали старую столовую на мебельной фабрике Халтурина. Судя по двухстрочному клейму, его выпустили на Казенном кирпичном заводе Инженерного департамента при Бобруйской крепости. Самый редкий в моей коллекции образец с клеймом «Г.Ф.» Найден он в Бобруйске, но произведен не в нашем городе. У меня было две версии, какие имя и фамилию скрывают инициалы: Гендель Файн, завод которого находился недалеко от станции Барановичи, или Г. Фрид из Минска. В последней четверти XIX – начале XX века многие производители кирпича заключали контракты на поставку продукции с управлением Либаво-Роменской железной дороги. Таким образом кирпичи производства Фрида вполне могли попасть в Бобруйск. Для Файна же такой вариант маловероятен, так как его завод располагался на линии Московско-Брест­ской железной дороги. Так логически я вычислил: мой «путешественник» с минской пропиской. О каждом кирпиче я постарался найти информацию. Хотя есть в коллекции и загадочные экземпляры с клеймами «А.Б.Г.» и «Чернинъ». К сожалению, о них ничего не удалось разыскать.

Хранятся кирпичи на специальном стеллаже на веранде бани. По соседству «живут» керосиновые лампы, черные дисковые телефоны, радиоприемники, деревянная ступка и другие гости из советского прошлого. Все коллекционные кирпичные экземпляры заботливый хозяин почистил и покрыл лаком. Так что они находятся в отличном состоянии, хотя некоторые и утратили целостность от времени.

– А попробуйте поднять их, – предлагает коллекционер и, улыбаясь, передает мне в руки красный кирпичик. – Держите, если поднимете. По сравнению с теми кирпичами, что сейчас… Раньше очень тяжелые были.

– Да уж, вес ощутимый. Одной рукой и не удержишь. О, а эти огнеупорные поменьше и полегче. Удивительно: больше сотни лет прошло, а кирпичи так хорошо сохранились.

– На их прочность влияют и правильный обжиг, и печи, и выдержка. Это же была ручная формовка – огромный труд.

В коллекции Карпука имеются кирпичи всех известных производителей Бобруйска XIX столетия. О каждом из них Вячеслав Станиславович рассказал подробно. Профессия коллекционера далека от истории (он работает главным механиком в «Бобруйск-Арене»), поэтому информацию в основном собирал на просторах интернета.

Завод Розенберга. Самыми распрост­раненными, пожалуй, можно назвать розенберговские кирпичи. Бобруйский купец 2-й гильдии Гирш Розенберг в 1875 году основал на Березинском форштадте кирпичный завод. Первоначально это было небольшое производство. К примеру, в 1884-1890 годах на заводе работали от 25 до 40 рабочих, выпускавших до 500 тысяч штук кирпича в год на сумму 7-8 тысяч рублей. Кирпич клеймили инициалами хозяина завода «Г.Р.». В 90-х годах XIX века появилось клеймо «РОЗЕНБЕРГЪ» в прямоугольной рамке. Встречаются и другие разновидности клейма этого завода. Гирш Розенберг получал крупные заказы от управления Либаво-Роменской железной дороги, которую прокладывали через Бобруйск. Хотя в те годы общий спрос на кирпич был плохой: для строений в крепости использовали казенную продукцию, а кирпичные дома в черте города до 1886 года строить запрещалось. Поэтому большая часть кирпичей Розенберга отправлялась в южные губернии империи. До сих пор, говорят, в Черниговской области стоят пристанционные здания из этого красного кирпича. Позже Гирш Иоселевич «пошел в гору» и расширил производство, открыв еще пару заводов, которые унаследовал его сын.

Завод Пружининых. Основал его в 1840 году бобруйский мещанин Зельман Мовшевич Пружинин. Но по другой версии, возможно, он приобрел завод у А.Л. Торлецкого в начале 1850-х. Известно, что завод этот находился у старого кладбища, на месте которого сейчас располагается городской парк. А кирпичный завод был где-то за нынешним кинотеат­ром «Мир». Первоначально использовалось клеймо «З.П.», позднее – с полной фамилией владельца и личным номером формовщика. В 1884-1895 годах на производстве были заняты от 8 до 12 человек, а годовой оборот капитала составлял от 2 до 8 тысяч рублей. С конца XIX века завод числится за братом Галли Мовшевичем, затем он был в совместном владении его сыновей Кальмана и Эльи Пружининых. Тогда появились клейма «Бр.П.» и «Бр. ПРУЖИНИНЪ».

Завод братьев Лозинских. Этот кирпичный завод впервые упоминается в «Указателе фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского» в 1887 году, но год основания предприятия не называется. Собственниками были Гирш и Евель Мордуховичи Лозинские. В 1884 году на заводе работали 10 человек и выпустили 150 тысяч штук кирпича на сумму 2 тысячи рублей. В 1899-1913 годах количество рабочих колебалось от 22 до 70 человек, а годовой оборот капитала от 4,5 до 34 тысяч рублей. Братья Лозинские использовали два клейма. На одном в прямоугольной рамке указывались номер формовщика, инициалы и фамилия хозяев завода. На втором клейме уже в фигурной рамке, кроме этих сведений, добавились год и место выпуска кирпича.

Завод Окулича. Об этом предприятии я нашел немного информации. Знаю, что принадлежал завод Дмитрию Яковлевичу Окуличу и был основан в 1879 году на Березинском форштадте. В 1890 году здесь трудились всего 3 рабочих, выпус­тили 150 тысяч штук кирпича на сумму 2 тысячи рублей. На заводе использовалось клеймо с фамилией владельца в прямоугольной рамке.

Производство Кавалерчика и Орлика. В конце XIX века бобруйские мещане А.М. Кавалерчик и Мр. Орлик взяли в аренду часть завода братьев Пружининых. Их кирпичи попадаются в гостинице «Березина», но в небольшом количестве. В период экономического подъема 1909-1914 годов они увеличили выпуск своей продукции. В 1910 году на заводе работали 33 человека, выпустили более 744 тысяч штук кирпича на сумму 11 тысяч рублей. На кирпичах стоит крупное двухстрочное клеймо с фамилиями «Кавалерчикъ и Орликъ».

Вот такими любопытными познавательными сведениями из прошлого нашего города поделился Вячеслав Карпук. В планах у него – пополнять по возможности кирпичную коллекцию и узнавать новые факты. На примете у Вячеслава Станиславовича есть пара местечек в Бобруйске, где он надеется еще найти интересные старинные экземпляры.