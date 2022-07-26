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Общество

Кировское райпо закупает излишки сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у населения

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Кировское райпо закупает излишки сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у населения

Об этом корреспонденту Bobrlife рассказал Николай Ермаков, заместитель председателя правления по заготовкам и промышленности Кировского районного потребительского общества.

По состоянию на 26 июля установлены следующие закупочные цены за 1 кг продукции:

  • огурцы – 70 коп.,
  • томаты – 2 рубля 40 коп.,
  • капуста – 50 коп.,
  • картофель – 90 коп.,
  • морковь – 1 рубль,
  • свекла – 80 коп.,
  • лук – 1 рубль 60 коп.,
  • укроп – 1 рубль,
  • чеснок – 5 рублей,
  • листья хрена – 50 коп.,
  • черника – 4 рубля,
  • грибы лисички – 6 рублей,
  • гриб белый – 10 рублей,
  • смородина черная и красная – 1 рубль,
  • вишня – временно не закупается.
Информация! Продукцию принимают по адресу: г. Кировск, ул. Орловского, 56. Контактный телефон: 8 (02237) 78-6-93.

Подробную информацию о местах сдачи сельскохозяйственной продукции и сырья в Могилевской области можно узнать на сайте облпотребсоюза.

Жители региона могут также обратиться на прямую линию по телефонам: 8(0222) 77-79-13, 8(0222) 79-92-57, чтобы задать вопросы или сообщить информацию о недостатках при осуществлении закупок выращенной ими сельхозпродукции, заготовленных грибов, ягод и т.д.

Виктор ЧАБАН, фото автора. Изображение носит иллюстративный характер.

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