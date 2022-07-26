Кировское райпо закупает излишки сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у населения

Об этом корреспонденту Bobrlife рассказал Николай Ермаков, заместитель председателя правления по заготовкам и промышленности Кировского районного потребительского общества.

По состоянию на 26 июля установлены следующие закупочные цены за 1 кг продукции:

огурцы – 70 коп.,

томаты – 2 рубля 40 коп.,

капуста – 50 коп.,

картофель – 90 коп.,

морковь – 1 рубль,

свекла – 80 коп.,

лук – 1 рубль 60 коп.,

укроп – 1 рубль,

чеснок – 5 рублей,

листья хрена – 50 коп.,

черника – 4 рубля,

грибы лисички – 6 рублей,

гриб белый – 10 рублей,

смородина черная и красная – 1 рубль,

вишня – временно не закупается.

Информация! Продукцию принимают по адресу: г. Кировск, ул. Орловского, 56. Контактный телефон: 8 (02237) 78-6-93.

Подробную информацию о местах сдачи сельскохозяйственной продукции и сырья в Могилевской области можно узнать на сайте облпотребсоюза.

Жители региона могут также обратиться на прямую линию по телефонам: 8(0222) 77-79-13, 8(0222) 79-92-57, чтобы задать вопросы или сообщить информацию о недостатках при осуществлении закупок выращенной ими сельхозпродукции, заготовленных грибов, ягод и т.д.

Виктор ЧАБАН, фото автора. Изображение носит иллюстративный характер.