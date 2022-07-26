Кировское райпо закупает излишки сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у населения
18 0
Об этом корреспонденту Bobrlife рассказал Николай Ермаков, заместитель председателя правления по заготовкам и промышленности Кировского районного потребительского общества.
По состоянию на 26 июля установлены следующие закупочные цены за 1 кг продукции:
- огурцы – 70 коп.,
- томаты – 2 рубля 40 коп.,
- капуста – 50 коп.,
- картофель – 90 коп.,
- морковь – 1 рубль,
- свекла – 80 коп.,
- лук – 1 рубль 60 коп.,
- укроп – 1 рубль,
- чеснок – 5 рублей,
- листья хрена – 50 коп.,
- черника – 4 рубля,
- грибы лисички – 6 рублей,
- гриб белый – 10 рублей,
- смородина черная и красная – 1 рубль,
- вишня – временно не закупается.
Подробную информацию о местах сдачи сельскохозяйственной продукции и сырья в Могилевской области можно узнать на сайте облпотребсоюза.
Жители региона могут также обратиться на прямую линию по телефонам: 8(0222) 77-79-13, 8(0222) 79-92-57, чтобы задать вопросы или сообщить информацию о недостатках при осуществлении закупок выращенной ими сельхозпродукции, заготовленных грибов, ягод и т.д.
Виктор ЧАБАН, фото автора. Изображение носит иллюстративный характер.