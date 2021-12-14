Кирилл Лукомский о встречах с Могилевом и болезни команды

Кирилл Лукомский, нападающий команды о встречах с Могилевом и болезни коллектива:

- Первая игра далась команде проще, наверное потому, что в первой игре было больше моментов для реализации и удача была на нашей стороне. Вторая игра была посложнее, до последней минуты игра шла кость в кость, но мы сработали как единый механизм и в третьем периоде удержали счёт. Спасибо болельщикам за поддержку, она очень важна для нас. Многие в команде переболели не понятным вирусом, тем самым игра сама по себе давалась тяжелее, но чем игра тяжелее, тем и лучше победа.