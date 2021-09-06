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Киностудия “Союзмультфильм” представит новый мультик “Ну, погоди!” до конца года

ТАСС 62 0

Киностудия “Союзмультфильм” представит новый мультик “Ну, погоди!” до конца года

Киностудия "Союзмультфильм" представит новую серию "Ну, погоди! Каникулы" в конце 2021 года. Об этом сообщила генеральный продюсер студии Юлия Осетинская в рамках лицензионной конференции.

"Премьера "Ну, погоди! Каникулы" состоится уже в конце этого года", - сказала она.

Зрителей ждут новые герои: семья бегемотов, грациозная Косуля, спортивный Барсук Тим, Ежик, Котенок, Свинка и другие. Главные роли - Волка и Зайца - озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.

"Союзмультфильм" начал работать над новым циклом мультфильмов "Ну, погоди!" в 2020 году. Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории.

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