Кинонеделя памяти классика белорусского кино Виктора Турова пройдет в Могилеве

Кинонеделя "Туровская осень" пройдет с 18 по 24 октября в Могилеве. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения выдающегося белорусского кинорежиссера и сценариста Виктора Турова.

Рассказали корреспонденту БЕЛТА на Могилевском государственном предприятии "Киновидеопрокат".

"Выдающегося кинорежиссера любят и помнят у него на родине, в Могилеве, - рассказали в "Киновидеопрокате". - Его именем названа улица, а на фасаде здания кинотеатра "Родина" в областном центре 29 октября 2003 года открыта памятная доска. Ежегодно в конце осени проводится кинонеделя "Туровская осень".

Цикл мероприятий, посвященный известному белорусскому кинорежиссеру, проходит на нескольких площадках города".

Ретроспективные показы фильмов Виктора Турова в этом году состоятся в четырех кинотеатрах областного центра: "Родина", "Чырвоная Зорка", "Космос" и "Ветразь". Могилевчане и гости города увидят знаменитые киноленты режиссера: "Я родом из детства", "Через кладбище", "Точка отсчета", "Война под крышами", "Сыновья уходят в бой", "Люди на болоте", "Шляхтич Завальня", "Горя бояться - счастья на видать", "Черный аист".

Помимо этого, зрителям предложат посмотреть на большом экране документальный фильм о жизни и творчестве мастера "Виктор Туров. Дыхание жизни".

Также в программу кинонедели вошли возложение цветов к памятной доске кинорежиссера, брейн-ринг по книге Ивана Мележа "Люди на болоте", киноурок "День памяти Виктора Турова".

Народный артист Беларуси и СССР, лауреат Государственной премии СССР Виктор Тимофеевич Туров родился 25 октября 1936 года в Могилеве. Во время Великой Отечественной войны его семья уехала из областного центра. Зимой 1942 года каратели расстреляли за партизанскую деятельность отца Турова, арестовали мать. Виктора и его сестру отправили в Германию в семейный концлагерь под Аахеном. В 1945 году пришло освобождение и Виктор Туров вернулся в Беларусь.

Режиссер начинал творческий путь на киностудии "Беларусьфильм", куда пришел в 1959 году. Международное признание он получил после создания полнометражного художественного фильма "Через кладбище" по повести Павла Нилина. Фильм с автобиографическими нотками был встречен как новое явление в кинематографе. Режиссер сосредоточил внимание зрителей не на победах партизан, а на переживаниях людей, вынужденно оказавшихся в оккупации. По решению ЮНЕСКО фильм "Через кладбище" вошел в число 100 лучших мировых фильмов о войне.

Следующей значительной работой Виктора Турова стал фильм "Я родом из детства", который увидел свет в 1966 году. В этой картине одну из ролей сыграл Владимир Высоцкий, а его песни впервые прозвучали с большого с экрана ("На братских могилах", "Холода-холода", "Звезды").

По мнению белорусских критиков, "Я родом из детства" признан лучшим фильмом, созданным за всю историю белорусского кино.

За 37 лет творческой жизни режиссер и сценарист Виктор Туров создал около 20 фильмов. В 1979 году он удостоен звания Народного артиста Белорусской ССР, в 1986 году - Народного артиста СССР. В 1995 году он вошел в число 50 известных кинематографистов мира, которые составили почетный комитет по празднованию 100-летия мирового кинематографа.

В 1996 году за большой вклад в развитие белорусского кинематографа режиссер был награжден медалью Франциска Скорины.

31 октября 1996 года Виктора Турова не стало. Он похоронен в Минске на Восточном кладбище. В том же году ему посмертно была присуждена Государственная премия Республики Беларусь за многолетний вклад в кинематографию.