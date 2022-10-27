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Килограмм марихуаны. Задержали потребителя и продавца из Бобруйска (видео)

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Килограмм марихуаны. Задержали потребителя и продавца из Бобруйска (видео)

Оперативниками был задержан 20-летний, не судимый местный житель, который хранил по месту жительства марихуану. Молодой человек пояснил, что приобрел данный психотроп для собственного потребления.

Как сообщила официальный представитель
УВД Бобруйского горисполкома
Александра Манько, в ходе проведения оперативно – разыскных мероприятий оперативниками наркоконтроля и противодействия торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома был установлен и продавец, им оказался 27-летний несудимый бобруйчанин, который также по месту жительства хранил более 1000 граммов опасного вещества. Мужчина рассказал, что сорвал и высушил растение для последующей реализации.

Фигуранты задержаны, в отношении них следователями возбуждено уголовное дело.

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