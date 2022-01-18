Кибермошенничество: у одного бобруйчанина похитили 1000, у другого – 2790 рублей

Мошенники без труда завладели деньгами граждан — мужчины сами дали реквизиты своих банковских карт, сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

12 января в милицию пришел 61-летний местный житель и рассказал, что неизвестный получил реквизиты банковской карты, которые заявитель назвал сам. В итоге у мужчины было похищено 1000 рублей.

Днем ранее неизвестный, представившись сотрудником банка, с использованием глобальной сети Интернет похитил с карт-счета 52-летнего бобруйчанина 2790 рублей.

Возбуждены уголовные дела. Мошенникам без труда удалось завладеть деньгами граждан — мужчины сами дали реквизиты своих банковских карт.

Как отметил начальник подразделения по противодействию киберпреступности УВД Бобруйского горисполкома Александр Бандур, с начала года зарегистрировано 9 преступлений с использованием глобальной сети Интернет.

Причины прежние: излишняя доверчивость и самоуверенность, а также компьютерная безграмотность граждан.