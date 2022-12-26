Киберэксперты предупреждают об опасности «умных» бытовых приборов

Рост популярности различных «умных гаджетов для дома» привел к росту числа случаев, когда их используют злоумышленники.

«Известия» опубликовали материал, в котором эксперты по кибербезопасности рассказывают, как могут быть использованы различные бытовые приборы в преступных целях.

По словам ведущего специалиста лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игоря Михайлова, злоумышленники регулярно взламывают различные «умные» бытовые приборы. Отмечается, что за прошлый год число подобных инцидентов превысило миллиард случаев.

Для чего именно может быть использована взломанная техника зависит лишь от фантазии хакеров. Кто-то использует камеры, микрофоны и датчики, встроенные в бытовые приборы, для слежки за их владельцами, другие же пытаются получить информацию в виде логина и пароля от электронной почты, социальных сетей или электронных кошельков.

В сети регулярно появляются различные видео, на которых хакеры демонстрируют, что можно сделать при помощи взломанного бытового прибора. И хотя пока организовать «восстание машин» в рамках отдельно взятого дома (не говоря уже о том, чтобы устроить хаос в городе, как это было показано в компьютерных играх серии «Watch Dogs»), однако узнать планировку жилья, подслушать разговоры жильцов или сделать несколько пикантных фотографий вполне реально.

Свою роль в этом играют и сами производители. Как отмечает эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, при создании дешевых «умных» бытовых приборов не всегда уделяют должное внимание вопросам безопасности. Как итог, взломать такие устройства достаточно легко.