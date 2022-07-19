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Общество

КГК: за нарушения на ЦТ из аудиторий были удалены 10 абитуриентов

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КГК: за нарушения на ЦТ из аудиторий были удалены 10 абитуриентов

За нарушения на централизованном тестировании из аудиторий были удалены 10 абитуриентов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

В Беларуси закончился первый этап вступительных испытаний - централизованное тестирование. Порядка 200 специалистов Комитета госконтроля контролировали ход его проведения.

Сообщается, что в целом, испытания прошли в штатном режиме. "За нарушения из аудиторий были удалены 10 абитуриентов (6 - за использование мобильных телефонов, 3 - шпаргалок, 1 - калькулятора). По состоянию здоровья не смогли завершить испытания 18 человек, они получили возможность пересдать предмет в один из резервных дней", - рассказали в КГК. Также за время проведения ЦТ поступило 9 письменных и 2 устных обращения о регистрации на резервный день.

Сейчас специалистами комитета контролируется процесс зачисления абитуриентов в вузы, который завершится в большинстве университетов 24 июля, а в силовых и сельскохозяйственных - 26 июля. Контролеры работают в каждом учебном заведении высшего и среднего специального образования. КГК обеспечит контроль за проведением внутренних испытаний, в том числе в творческих учебных заведениях.

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