КГК выявил нарушения в работе жилкомхоза в Бобруйском районе

Могилевской области выявил нарушения в работе УКП "Жилкомхоз" в Бобруйском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в областном ведомстве.

"Комитетом госконтроля Могилевской области во время проведения контрольных мероприятий в УКП "Жилкомхоз" в Бобруйском районе вскрыт ряд нарушений законодательства. К примеру, предприятием не обеспечивались уплата в бюджет экологического налога за хранение и захоронение отходов, своевременное перечисление в бюджет доходов, полученных от сдачи госимущества в аренду", - рассказали в КГК.

Также были выявлены нарушения при строительстве и эксплуатации объектов: завышение стоимости строительства, незаконное получение бюджетных средств, использование до ввода в эксплуатацию и иное. Нарушения были обнаружены в ведении бухгалтерского учета, представлении госстатотчетности, обращении с отходами и др.

По результатам контроля в бюджет взыскано более Br126 тыс. налогов. Рассматривается вопрос о привлечении предприятия и его должностных лиц к административной ответственности