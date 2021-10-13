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КГК выявил нарушения в 174 торговых объектах Могилевской области

belta.by 46 0

КГК выявил нарушения в 174 торговых объектах Могилевской области

 С начала года в торговых объектах Могилевской области с реализации сняты недоброкачественные товары стоимостью более Br1 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Различные нарушения законодательства в этом году выявлены Комитетом госконтроля региона в 174 торговых объектах.

В каждом втором проверенном магазине были завышены торговые надбавки на социально значимые товары, в каждом третьем - имелись в недостаточном количестве (либо отсутствовали) в продаже отдельные виды отечественных товаров, не соблюдались санитарные нормы и правила, в реализации находились товары с истекшими сроками годности.

По результатам контрольных мероприятий оштрафованы 20 субъектов торговли. Из реализации сняты недоброкачественные товары стоимостью более Br1 тыс. Виновные приняли меры по устранению нарушений.

О выявленных фактах проинформированы местные органы власти.

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