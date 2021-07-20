КГК: Вступительная кампания под контролем!

Могилевской областной комиссией по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний подведены итоги контроля за первым этапом вступительной кампании – централизованным тестированием.

Отмечено, что тестирование в области прошло спокойно и организованно. Явка абитуриентов (на тестирование в основные дни) в среднем по области составила 94,8%, наибольшая – на тестирование по русскому языку (96,8%). В резервные дни (14, 16 и 18 июля) явка абитуриентов в среднем составила 95,6%.

Как и в прошлые годы, контроль за проведением тестирования осуществлялся на всех этапах и в каждой из задействованных аудиторий 7 пунктов тестирования области. На самом массовом тестировании (по русскому языку) в контроле приняли участие более 160 человек.

За нарушения требований порядка проведения централизованного тестирования (пронос мобильного телефона в аудиторию) от участия в нем был отстранен 1 абитуриент (на тестировании по русскому языку). В прошлом году за подобное нарушение от участия в нем также был отстранен 1 абитуриент.

На следующем этапе вступительной кампании будет осуществляться контроль за соблюдением высшими и средними специальными учебными заведениями порядка приема документов, проведения вступительных экзаменов и зачисления абитуриентов.

С 20 июля во всех учреждениях высшего и среднего специального образования приемные комиссии осуществляют прием документов. До окончания вступительной кампании в Комитете государственного контроля Могилевской области продолжит работать телефон «горячей линии»: 8 (0222) 62-47-75. По нему можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках в работе приемных и предметных экзаменационных комиссий учебных заведений.

Председатель Комитета государственного контроля Могилевской области, председатель областной комиссии О.В.Садовский.