КГК сообщает о нарушениях на рынках

Комитетом во взаимодействии с налоговыми органами в июне-октябре 2022 г. мониторингом охвачены 11 рынков области. Результаты контроля показали, что администрациями практически всех рынков допускаются упущения в контроле за соб­людением субъектами торговли установленного порядка деятельности.

Контролерами, помимо нарушений законодательства о ценообразовании, требований по качеству и безопасности продукции, выявлены неединичные случаи реализации недобросовестными гражданами сельхозпродукции без наличия справок, осуществление на рынках предпринимательской деятельности без государственной регистрации, привлечение субъектами предпринимательства к торговле наемных лиц без оформления с ними трудовых отношений.

По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями приняты соответствующие меры реагирования, изъято из обращения товаров на общую сумму 3,4 тыс. рублей, доначислено налоговых платежей в сумме 3,5 тыс. рублей, наложено административных штрафов на 3,9 тыс. рублей. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти и облпотребсоюз.