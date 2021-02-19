КГК проводит проверку ряда крупных торговых операторов во всех областях страны

Комитетом государственного контроля начата проверка в отношении ряда крупных торговых операторов в Минске и регионах республики. Контрольно-аналитические мероприятия предусмотрены планом выборочных проверок на первое полугодие 2021 года.

- В организациях будет изучена ситуация с реализацией потребительских товаров отечественного производства и импортом в Республику Беларусь их аналогов, - отметили в пресс-службе КГК РБ. - Проверяющие проанализируют влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных товаропроизводителей по выпуску конкурентоспособной продукции. Особое внимание будет уделено выявлению схем необоснованного и недобросовестного посредничества, в том числе при импорте.

По итогам контрольно-аналитических мероприятий будет дана оценка принимаемым органами госуправления мерам по защите интересов отечественных производителей и сокращению объема импортируемых товаров.

- Следует отметить, что проблематика наличия белорусских товаров в торговой сети находится в последние годы в сфере особого внимания Комитета госконтроля, - резюмировали в КГК.