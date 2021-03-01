КГК проводит опрос о качестве банковских и других финансовых услуг

Комитет государственного контроля на своем сайте проводит интернет-опрос о качестве оказания банковских и других финансовых услуг в стране, сообщили в КГК.

Ведомство планирует изучить мнения граждан о качестве банковских услуг для подготовки предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Посетителям сайта КГК предлагает ответить на 14 вопросов, которые помогут узнать об основных критериях выбора банка и банковских продуктов, недостатках при оказании лизинговых услуг, навязывании в организациях дополнительных услуг при заключении кредитного договора, размере штрафных санкций за несвоевременное исполнение (неисполнение) обязательств перед обслуживающим банком и другое.

Интернет-опрос проводится по 31 марта.