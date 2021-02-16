0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

КГК проводит мониторинг аптек по вопросу обоснованности роста цен на лекарственные препараты

mogilevnews 119 0

КГК проводит мониторинг аптек по вопросу обоснованности роста цен на лекарственные препараты

Комитет государственного контроля проводит мониторинг аптечной сети по вопросу обоснованности роста цен на отечественные и импортные лекарственные препараты в связи с изменением налогового законодательства.  Проверочные мероприятия проходят в государственных и частных аптеках с участием работников КГК, МАРТ и ФПБ. Также анализируется информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров данной продукции.

Комитет госконтроля рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих.

- По выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка, - отметили в КГК.

+1
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿