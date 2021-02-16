КГК проводит мониторинг аптек по вопросу обоснованности роста цен на лекарственные препараты

Комитет государственного контроля проводит мониторинг аптечной сети по вопросу обоснованности роста цен на отечественные и импортные лекарственные препараты в связи с изменением налогового законодательства. Проверочные мероприятия проходят в государственных и частных аптеках с участием работников КГК, МАРТ и ФПБ. Также анализируется информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров данной продукции.

Комитет госконтроля рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих.

- По выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка, - отметили в КГК.