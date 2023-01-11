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Общество

КГК проводит горячую линию по нарушениям природоохранного законодательства

belta.by 8 0

КГК проводит горячую линию по нарушениям природоохранного законодательства

В течение трех дней в Комитете госконтроля будет работать телефон горячей линии по вопросам нарушения природоохранного законодательства. Об этом  сообщили в КГК.

С 11 по 13 января с 9.00 до 13.00 граждане могут сообщить о загрязнении окружающей среды, в том числе о свалках отходов, сбросе сточных вод и других нарушениях.

Также принимается информация о неудовлетворительном состоянии территорий животноводческих ферм, лесных земель, полигонов и закрытых мини-полигонов ТКО, промышленных и внутрихозяйственных карьеров.

Обратиться на горячую линию можно по телефону 8 (017) 222-62-90.

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