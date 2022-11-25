КГК проведет прямые телефонные линии с жителями Бобруйского района

Руководство Комитета госконтроля 25 ноября проведет прямые телефонные линии с жителями Волковысского, Бобруйского и Лоевского районов. Об этом сообщили в КГК.

В Бобруйске прямую телефонную линию и прием граждан проведет заместитель председателя Комитета госконтроля Андрей Лобович. Прямая линия пройдет с 11.00 до 12.00 по телефону (8022-568-00-18). Личный прием граждан состоится с 12.00 до 13.00 в здании Бобруйского горисполкома (предварительная запись осуществляется по телефону (8022-568-00-29).