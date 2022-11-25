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КГК проведет прямые телефонные линии с жителями Бобруйского района

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КГК проведет прямые телефонные линии с жителями Бобруйского района

 Руководство Комитета госконтроля 25 ноября проведет прямые телефонные линии с жителями Волковысского, Бобруйского и Лоевского районов. Об этом  сообщили в КГК.

В Бобруйске прямую телефонную линию и прием граждан проведет заместитель председателя Комитета госконтроля Андрей Лобович. Прямая линия пройдет с 11.00 до 12.00 по телефону (8022-568-00-18). Личный прием граждан состоится с 12.00 до 13.00 в здании Бобруйского горисполкома (предварительная запись осуществляется по телефону (8022-568-00-29).

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