КГК проведет 11-13 января горячую линию о нарушениях природоохранного законодательства
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Комитет государственного контроля проведет горячую линию по вопросам нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в КГК.
Обратиться на горячую линию можно с 11 по 13 января с 9.00 до 13.00. Звонки принимаются по телефону 8 (017) 222-62-90.
КГК можно проинформировать о загрязнении окружающей среды, в том числе о свалках отходов, сбросе сточных вод и других нарушениях. Кроме того, можно сообщить о состоянии территорий животноводческих ферм, лесных земель, полигонов и закрытых мини-полигонов ТКО, промышленных и внутрихозяйственных карьеров.
По материалам belta.by.
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