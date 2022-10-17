КГК проинспектировал строящийся мусороперерабатывающий завод

Осенью 2021 года недалеко от деревни Вишневка, рядом с полигоном промышленных отходов, началось строительство мусороперерабатывающего завода. Заказчиком проекта выступает КУП «Могилевское областное УКС» Проект разработан ПРУП «Белкоммунпроект», а генподрядной организацией стало ОАО «Строительный трест №12».

Проектом предусматривается строительство мусороперерабатывающего завода для г. Бобруйска. Завод предназначен для приема и полуавтоматической сортировки смешанных твердых коммунальных отходов (ТКО). В результате переработки и сортировки ТКО могут быть получены:

-вторичные материальные ресурсы (картон, макулатура, стеклобой, пластиковая тара, полиэтиленовая упаковка, черные и цветные металлы) с последующим их прессованием в кипы.

-сортированные остатки ТКО, прошедшие сепарацию и отбор ценных ресурсов, с последующей передачей его конечному потребителю для производства альтернативного топлива.

-сортированные по видам крупногабаритные отходы, измельченные строительные отходы с последующим вовлечением их в хозяйственный оборот муниципальными службами (подсыпка дорог, общестроительные работы);

-древесина от обрезки деревьев, отходы, образующиеся в результате лесозаготовок, лесопиления и деревообработки, древесные отходы мебели подлежат измельчению до фракции не более 30мм с целью последующего сжигания в котле энергоцентра данного завода.

-переработка пластиков, отбираемых при сортировке, во флексу и гранулу.

Годовая производственная программа мусороперерабатывающего завода составляет 100тыс. тонн в год смешанных твердых коммунальных отходов исходя из опыта эксплуатации мусоросортировочных заводов Республики Беларусь.

В процессе строительства данного объекта инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по Могилёвской области постоянно осуществляется контроль и надзор за строительством и недопущениям отступлений от проектной документации и нарушений требований технических нормативных правовых актов в строительстве.

За период строительства с сентября 2021 года по настоящее время инспекцией Госстронадзора по Могилёвской области проведено 12 посещений объекта строительства, по результатам которых выявлены нарушения требований технически правовых актов и утверждённой проектной документации. За неоднократные нарушения к административной ответственности привлечено 3 должностных лица подрядчика.

Следует отметить, что осмотры и мониторинги, проводимые инспекторами Госстройнадзора, позволяют своевременно выявлять, а подрядчикам оперативно устранять, выявленные нарушения, что позволяет создавать качественный и надежный объект строительства.

Начальник регионального отдела №3 инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Могилевской области Лаппо Ю.С.

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