КГК продолжает выявлять и пресекать факты завышения цен. Бобруйская фирма привлечена к отвественности

По результатам проведенных КГК проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и директора частной структуры Бобруйска. Установлено, что ЧУП перепродавало в адрес государственных учреждений образования и здравоохранения Могилевской области плодоовощную продукцию с применением торговых надбавок, которые значительно превышали установленные законодательством. По некоторым видам продукции надбавки достигали 600%. Государству причинен ущерб в крупном размере на сумму более Br10 тыс.

Контрольные мероприятия продолжаются по всей стране, отметили в пресс-службе КГК.

БЕЛТА