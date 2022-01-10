КГК продолжает контроль за зимним содержанием скота в хозяйствах

Комитетом госконтроля Могилевской области продолжен контроль за ходом зимне-стойлового содержания скота в хозяйствах региона. Его результаты показывают, что в отдельных организациях по-прежнему допускаются нарушения технологических и ветеринарно-санитарных требований к содержанию поголовья, влекущие необоснованные потери продукции животноводства.

К примеру, необходимость проведения ремонта или утепления кровель, дверей, ворот выявлена на фермах ОАО «Авангард-Нива» и ОАО «Осиповичиагропромтехснаб» Осиповичского, ОАО «Воронино», ОАО «ПМК-85 «Водстрой» Быховского, КСУП «Добрость» и ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» Кричевского районов, благоустройства территорий ферм, ремонта либо устройства ограждения – в ОАО «ПМК-85 «Водстрой», ОАО «Авангард-Нива» и ОАО «Кричеврайагропромтехснаб», несвоевременное навозоудаление - в ОАО «ПМК-85 «Водстрой», ОАО «Воронино», ОАО «Кричеврайагропромтехснаб».

Имеют место и недостатки в организации кормления животных. К примеру, в ОАО «Авангард-Нива» и ОАО «Осиповичиагропромтехснаб» выявлена несвоевременная раздача кормов, нехватка так называемых стартерных комбикормов для телят, выпойка им молока без термической обработки.

Не в полной мере решаются вопросы сбалансированности рационов, допускаются ненадлежащее хранение травяных кормов, нарушения технологических и ветеринарных требований

к содержанию телят и взрослого поголовья и иные упущения.

По результатам контроля заинтересованным внесены предложения по недопущению недостатков, привлечению виновных к ответственности. Бóльшая часть нарушений оперативно устранена, меры дисциплинарного либо материального взыскания применены к 28 должностным лицам сельхозорганизаций и райсельхозпродов.

Первый заместитель председателя

Комитета государственного контроля

Могилевской области Д.В. Захаров