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Экономика

КГК продолжает контроль за работой объектов розничной торговли.

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КГК продолжает контроль за работой объектов розничной торговли.

За первую неделю января контролерами выявлены и пресечены нарушения дисциплины цен в торговых объектах Могилева и Горецкого района.

По результатам рассмотрения поступившего в Комитет обращения гражданина в одном из фирменных магазинов местного производителя было выявлено самовольное завышение работниками торгового объекта цен на субпродукты мясные (к примеру, на почки говяжьи розничная цена была завышена в 1,8 раза).

В торговом объекте индивидуального предпринимателя
в г. Горки выявлены факты завышения цен на фрукты (к примеру,
на виноград цены были завышены в 1,7 раза, на хурму – в 1,8 раза). Также в продаже находились более 40 наименований товаров без маркировки, а также документов о его приобретении и качестве.

По всем нарушениям выданы рекомендации, а также по требованию Комитета деятельность магазина предпринимателя приостановлена. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.».

О.Е. Стригун, заместитель председателя Комитета  

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