КГК пресек продажу некачественных стеклоомывателей в Могилевской области

Комитет госконтроля совместно с органами санитарного надзора и Госстандарта проводит контрольно-аналитические мероприятия для защиты внутреннего рынка от некачественной и небезопасной продукции, в частности стеклоомывающих жидкостей для автомобилей. В результате декабрьских проверок нарушения выявлены в трех областях.

В ходе мониторинга в Могилевской области выявлено 7 случаев реализации некачественных стеклоомывателей (с превышением допустимых концентраций метилового спирта от 20 до 500 раз, а также не соответствующих заявленной в маркировке температуре кристаллизации). В итоге запрещена продажа более 800 канистр некачественного товара на общую сумму 5,1 тысячи рублей.

Похожие нарушения были выявлены в Гродненской области (4 из 11 отобранных для проведения испытаний образцов стеклоомывающей жидкости не прошли испытания по качеству - превышен метанол). Факты продажи некачественных стеклоомываек также установлены в Брестской области.

Контрольные мероприятия по проверке качества стеклоомывающих жидкостей для автомобилей будут продолжены.