КГК предлагает гражданам поделиться мнением о подготовке объектов к работе в осенне-зимний период

Комитетом государственного контроля Могилевской области изучается эффективность принимаемых на территории Могилевской области мер по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социального (детские сады, школы, учреждения здравоохранения, др.), культурно-бытового (клубы, библиотеки, др.), производственного (сельскохозяйственные комплексы, производственные цеха заводов, фабрик, др.) и иного назначения (торговые объекты, авто- и железнодорожные вокзалы и т.д.) к работе в осенне-зимнем периоде 2022/2023 года.

В этой связи гражданам предлагается высказать мнение (замечания) о готовности объектов к эксплуатации в предстоящем осенне-зимнем периоде (при возможности с прикреплением фото или видео файлов зафиксированных недостатков и указанием месторасположения проблемных объектов).

Собранные материалы будут проанализированы и использованы Комитетом для принятия мер реагирования.

Предложения необходимо направлять до 10 сентября 2022 г. по электронной почте: kgkmogobl@yandex.ru.

В КГК обращают внимание, что направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».

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