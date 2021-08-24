КГК области о вступительной кампании: “выявлены отдельные нарушения и недостатки в работе приемных комиссий”

Во вступительных испытаниях в 5-ти государственных учреждениях высшего образования области на бюджетные формы обучения (очную и заочную) приняли участие 3199 абитуриентов при плане набора 2574 человек, на 1305 платных мест претендовали 1136 человек, - сообщает первый заместитель председателя комитета государственного контроля Могилевской области Дмитрий Захаров.

Контрольные цифры приема на обучение за счет средств бюджета не выполнили четыре государственных учреждения высшего образования (недобор в целом составил 212 человек) и два среднего специального образования (50 человек) области.

Не выполнили планы приема на платное обучение четыре государственных учреждения высшего образования и одно частное (недобор в целом составил 341 человек), а также три учреждения среднего специального образования (98 человек) области.

Отмечено, что при проведении вступительной кампании обеспечено предоставление абитуриентам равных возможностей и создание для них благоприятного морально-психологического климата.

В ходе контроля выявлены отдельные нарушения и недостатки в работе приемных и предметных экзаменационных комиссий.

По итогам работы областной и контрольными комиссиями внесены ряд предложений на рассмотрение Государственной комиссии.».