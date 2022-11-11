КГК: «Нарушения норм питания школьников были выявлены в Бобруйске»

Проведенные Комитетом госконтроля Могилевской области в октябре этого года контрольные мероприятия показали, что в отдельных учреждениях образования допускаются нарушения технологии приготовления блюд, недовложения продуктов питания, несоблюдение суточных рационов, условий хранения продуктов.

Так, в одной из средних школ Могилева выявлено несоблюдение веса порций в соответствии с нормами их выхода.

В результате образовались необоснованные излишки готовых блюд: 10 кг супа молочного, 4,4 кг каши перловой и 34 шт биточков из свинины. Кроме того, на складе пищеблока обнаружены недовложенные ранее при приготовлении блюд 4,4 кг тушек цыплят.

Аналогичные нарушения были выявлены в бобруйской школе, где полученный на 117 учащихся завтрак был «распределен»

на 129 школьников. В результате недовложения блюд составили

0,9 кг печени жареной, 2,4 кг макарон с сыром и 2,4 кг какао.

По результатам контроля к дисциплинарной ответственности привлечены девять человек, в том числе заместители директоров школ и руководитель одного из комбинатов школьного питания,

а также один ответственный работник кухни уволен.