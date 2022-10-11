КГК: мораторий на повышение цен распространяется и на интернет-торговлю, ресурсов для контроля достаточно

Мораторий на повышение цен распространяется и на интернет-торговлю, ресурсов для контроля достаточно. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси - директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы обратиться к руководителям предприятий, которые ведут торговлю через интернет. Запрет на повышение цен распространяется и на интернет-торговлю. Несмотря на то что в Беларуси зарегистрировано порядка 30 тыс. интернет-магазинов, у органов финансовых расследований имеются достаточные ресурсы для того, чтобы контролировать рост цен", - подчеркнул Игорь Маршалов.

Проводится мониторинг цен на интернет-площадках. Так, при проверке одного из крупных поставщиков товаров в адрес интернет-магазинов были выявлены не только факты сокрытия выручки от реализации компьютеров, оборудования и ПО, но и необоснованного завышения цен. При реализации приобретенных за валюту товаров и установлении на них розничных цен в белорусских рублях работники организации исходили из курса иностранной валюты на 25-30% выше реального, в результате розничная цена необоснованно увеличивалась. Возбуждено уголовное дело. Фактический руководитель находится под стражей.

"Деятельность по необоснованному завышению цен является злоупотреблением служебными полномочиями, которое совершается из корыстной и иной личной заинтересованности. Такими действиями причиняется существенный вред правам и законным интересам граждан. При установлении таких фактов будут возбуждаться уголовные дела, в отношении виновных будут применяться меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметил заместитель председателя КГК.

Как сообщалось, глава государства по результатам совещания о ценовой ситуации в стране подписал Директиву №10 "О недопустимости роста цен". Документ принят в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию. А постановлением правительства в Беларуси введен мораторий на повышение цен (тарифов) на внутреннем рынке.