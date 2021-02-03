КГК Могилевской области выявил необоснованное завышение цен в торговых объектах Могилева и Бобруйска

Мониторинг Комитета государственного контроля Могилевской области выявил в январе текущего года превышение торговых надбавок на более 60 наименований товаров в торговых объектах Могилева, Бобруйска и Хотимского района.

Необоснованное завышение цен установлено в 10 из 16 подвергнутых мониторингу торговых объектов. В среднем торговые надбавки превышали установленные законодательством в 1,5-2 раза.

Следует отметить, что соблюдение законодательства о ценообразовании постоянно находится в центре внимания Комитета.

В 2020 году Комитетом госконтроля Могилевской области пресечены нарушения дисциплины цен в 109 торговых объектах

из 241, где проводился мониторинг. В отдельных случаях торговые надбавки были в 7 раз выше, чем установлено законодательством.

Причем нарушения ценообразования на социально значимые товары были выявлены не только в розничной торговле, но и у производителей и оптовиков.

В частности, на протяжении 4 месяцев крупный поставщик детского питания завышал оптовые надбавки. Как результат, сумма незаконно полученного дохода превысила 115 тыс. рублей. Теперь субъекту хозяйствования грозит штраф в двукратном размере этого дохода.

Цель работы по профилактике и пресечению нарушений –

не допустить необоснованный рост цен на основные потребительские товары, предотвратить излишние расходы населения на их приобретение.